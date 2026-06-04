Un uomo è stato arrestato per una rapina avvenuta a Carimate, definita tra i residenti come la più bella. La rapina è avvenuta in un’area già nota alle forze dell’ordine. La polizia ha identificato e fermato il sospettato, che ora si trova in custodia. La vittima non ha riportato ferite gravi. La scena si svolge in un contesto di episodi ripetuti nella zona, considerata comunque sicura dai cittadini.

"Carimate rimane la più bella, non c’è niente da fare. È la migliore, è imboscata, e dentro la conosciamo già. Sta Posta è micidiale.. È da un anno che non la facciamo, ci sta.". Così Carlo Testa, rapinatore milanese di 45 anni, parlando con un amico senza sapere di essere intercettato, annunciava la palese intenzione di voler rapinare, per la quarta volta, l’ufficio postale di via Airoldi a Carimate. Un colpo effettivamente commesso il 20 giugno 2025, quando tre uomini che si erano presentati con il volto coperto all’orario di apertura dell’ufficio, poco dopo se ne erano andati con 103mila euro in contanti. Le indagini condotte dai carabinieri e coordinate dal sostituto procuratore di Como Antonia Pavan, sono arrivate ora a notificare un’ordinanza di custodia cautelare al solo Testa, senza riuscire a identificare i due complici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Quella posta resta la più bella". Arrestato il rapinatore di Carimate

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