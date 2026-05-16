Armato di pistola tenta una rapina a Tor Bella Monaca | arrestato rapinatore dalle maschere grottesche

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Tor Bella Monaca, gli agenti hanno fermato un uomo armato di pistola che, insieme a un complice, aveva tentato di rapinare un professionista appena uscito dall’ufficio. Il soggetto era travisato con una maschera dall’aspetto grottesco. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, il rapinatore è stato catturato e portato in custodia. La vicenda si è svolta nel quartiere, senza che ci siano stati feriti o ulteriori danni.

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I poliziotti hanno arrestato il rapinatore dalle maschere grottesche a Tor Bella Monaca. Insieme a un complice e armato di pistola, ha tentato di rapinare un prezioso passatempo a un professionista uscito dall'ufficio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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