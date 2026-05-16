Armato di pistola tenta una rapina a Tor Bella Monaca | arrestato rapinatore dalle maschere grottesche

A Tor Bella Monaca, gli agenti hanno fermato un uomo armato di pistola che, insieme a un complice, aveva tentato di rapinare un professionista appena uscito dall’ufficio. Il soggetto era travisato con una maschera dall’aspetto grottesco. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, il rapinatore è stato catturato e portato in custodia. La vicenda si è svolta nel quartiere, senza che ci siano stati feriti o ulteriori danni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui