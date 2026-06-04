Nel 2011, una maxi-inchiesta della Procura e della polizia locale portò a un blitz contro i vandali che imbrattavano i muri della città. Durante l’operazione furono sequestrate bombolette di vernice. Tuttavia, il procedimento si concluse con l’archiviazione del caso.

Correva l’anno 2011. Procura e polizia locale dichiararono guerra ai vandali che, allora come oggi, sfregiavano i muri della città. Fu creato lo speciale nucleo Pandora e scattarono perquisizioni a raffica nei confronti di trenta persone indagate per imbrattamento nella maxi-inchiesta. Furono sequestrati 600 bombolette spray, 232 markers, ovvero gli speciali pennelli indelebili, 112 fogli con prove grafiche, numerosi stencil. Fu anche illustrato dagli inquirenti il certosino lavoro fatto sul web, monitorando i siti specializzati e i social network alla ricerca delle tag, le firme dei writers, per associarle ai disegni trovati sui muri del centro storico e della periferia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quella maxi-inchiesta della Procura. Il blitz e le bombolette sequestrate. Ma finì tutto con l’archiviazione

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