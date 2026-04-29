Nel calcio europeo, alcune partite sono rimaste impresse per il numero di gol segnati. Tra queste, una sfida tra Dortmund e Legia Varsavia si è conclusa con un punteggio di 8-4, avvenuta meno di dieci anni fa durante la fase a gironi. Questa partita si distingue come una delle più prolifiche in termini di reti segnate, rimanendo nella memoria come esempio di incontri con molte segnature.

Dodici. Undici. Dieci. E nove. come nel 5-4 inflitto dal Psg al Bayern di Monaco nella semifinale d'andata di ieri a Parigi. Il numero di reti di una gara può essere sinonimo di spettacolo come al Parco dei Principi o di squilibrio di valori. In ogni caso, quella tra parigini e bavaresi non è la sfida con più reti nella storia della Champions League, il nome la massima competizione continentale per club dal 1992. Il record appartiene Borussia Dortmund-Legia Varsavia 8-4, disputatasi il 22 novembre 2016 e valida per il quinto turno dei gironi eliminatori del torneo 2016-17, vinto dal Real Madrid (4-1 alla Juventus in finale). Guarda un po' il caso, in quel Dortmund c'era Dembelé, autore di una doppietta ieri sera.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il 5-4 nella storia? Sì, ma quella volta che Dortmund-Legia Varsavia finì 8-4... Le sfide con più gol

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