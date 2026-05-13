Morì dopo il vaccino anticovid | la procura chiede ancora l' archiviazione dell' inchiesta

Le autorità giudiziarie hanno richiesto nuovamente l’archiviazione di un’inchiesta sulla morte di una donna, avvenuta dopo aver ricevuto il vaccino contro il Covid. Le indagini dei Nas hanno accertato che al momento della somministrazione non risultava che le autorità sanitarie fossero a conoscenza di un rischio di trombosi collegato al vaccino. La richiesta di archiviazione viene presentata nuovamente alla magistratura.

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