Quel posto è pieno di piccoli Hitler | cinque poliziotti banditi da Kensington Palace per i loro commenti inappropriati sul palazzo di William e Kate

Cinque agenti di polizia sono stati allontanati da Kensington Palace dopo aver fatto commenti considerati inappropriati. Tra le affermazioni, uno di loro avrebbe detto che il palazzo era “pieno di piccoli Hitler”. Le dichiarazioni sono state fatte durante un evento e sono state successivamente segnalate alle autorità. La decisione di sospendere i poliziotti è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli.

“Il palazzo è pieno di piccoli Hitler”. Queste parole non sono passate inosservate dal momento che il riferimento non era ad un palazzo qualunque, ma a Kensington Palace e soprattutto perché, ad essere accusati di averle pronunciate sono stati cinque poliziotti del corpo speciale detto RaSP (Royallty and Specialist Protection) impegnati nella sorveglianza e sicurezza della residenza a ovest di Londra. Le accuse sarebbero partite da una donna dello staff che li avrebbe sentiti mentre esprimevano “commenti inappropriati ”, compreso quello secondo il quale la residenza sarebbe stata “piena di piccoli Hitler” e di avere spesso assunto atteggiamenti discriminatori verso le donne, di tipo sessista e misogino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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