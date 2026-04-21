Re Carlo ha intonato con entusiasmo "Tanti auguri a te" per tre uomini e tre donne che festeggiavano il loro centesimo compleanno, proprio nel giorno in cui oggi sarebbe stato il centesimo compleanno di Elisabetta II. Il sovrano ha poi consegnato loro delle cartoline speciali firmate da lui e dalla regina Camilla e ha aiutato a tagliare una torta gigante che è stata distribuita al ricevimento a Buckingham Palace. Mente i principi di Galles William e Kate facevano gli onori di casa ai 190 ospiti. Non mancava nessuno questo pomeriggio per celebrare i 109 anni della nascita della regina Elisabetta, scomparsa quattro anni fa. C'erano il Duca e la Duchessa di Edimburgo, la Principessa Reale, il Duca e la Duchessa di Gloucester e persino il Duca di Kent e la Principessa Alexandra, questi ultimi due rispettivamente di 90 e 89 anni.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Londra, re Carlo, William e Kate ricevono i centenari a Buckingham Palace in ricordo di Elisabetta II

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