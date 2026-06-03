Cinque agenti sono stati allontanati da Kensington Palace dopo aver fatto commenti inappropriati, tra cui un commento che definiva il luogo “pieno di piccoli Hitler”. La coppia reale non ha avuto coinvolgimento nella decisione di escluderli. La vicenda ha attirato l’attenzione sui comportamenti di alcuni membri del personale di sicurezza. Non sono stati forniti dettagli su come siano stati scoperti i commenti o su eventuali sanzioni ulteriori.

La vicenda, di cui ha parlato il quotidiano britannico The Sun, si sarebbe verificata tra l'agosto del 2023 e il settembre del 2024. Al centro delle contestazioni ci sarebbero alcuni commenti dei cinque agenti, che facevano parte dell'unità incaricata della protezione dei membri della famiglia reale, durante alcune conversazioni informali con una dipendente del palazzo. Secondo le ricostruzioni, uno degli agenti avrebbe definito Kensington Palace un luogo «pieno di piccoli Hitler», mentre un altro avrebbe cercato di contattare la dipendente inviandole una richiesta di amicizia su Facebook. È stata proprio la donna, nell'ottobre del 2024, a segnalare il comportamento dei poliziotti ai superiori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cinque agenti banditi da Kensington Palace, la casa di William e Kate, per commenti inappropriati: «Un posto pieno di piccoli Hitler»

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