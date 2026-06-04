Un uomo ha colpito con un pugno una donna incinta nel parcheggio di un supermercato e poi è fuggito. La vittima aveva pochi mesi di gravidanza. L’aggressione è avvenuta in un’area riservata, nonostante fosse stato segnalato che il parcheggio era destinato a determinate categorie. La donna ha riportato ferite e ha richiesto assistenza. La polizia sta indagando sull’accaduto.

San Casciano Val di Pesa, 4 giugno 2026 – Grave episodio a danno di una giovane donna incinta di pochi mesi, aggredita nel parcheggio della Coop. È successo intorno alle 15 davanti al supermercato di viale Europa a San Casciano Val di Pesa. Aggressione nel parcheggio. La ragazza, di origini straniere, era in auto. Davanti a lei un uomo di mezza età ha parcheggiato in uno stallo rosa, dedicato alle donne incinta. La ragazza è scesa dalla sua auto e glielo ha fatto notare, chiedendogli di liberare il posto. Ma lui si è avvicinato, le ha sferrato un pugno alla schiena ed è rimontato in auto ripartendo. Il tutto sotto gli occhi dei passanti e di altre persone che erano li per fare la spesa, le quali si sono subito precipitate verso la ragazza in lacrime, dandole un primo supporto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Quel parcheggio è riservato”. Ma lui non sente ragioni: colpisce una donna incinta con un pugno e scappa

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