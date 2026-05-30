Gli chiede di smettere di fissarla sul bus a Roma lui la colpisce con un pugno in faccia | 23enne in ospedale

Un uomo di 40 anni ha colpito una ragazza di 23 anni con un pugno in faccia su un autobus partito da Termini e diretto a Torpignattara. La giovane aveva chiesto di non essere fissata, ma lui ha reagito aggredendola. La ragazza è stata portata in ospedale. L'uomo è stato denunciato per l'aggressione.

L'aggressione su un autobus partito da Termini e diretto a Torpignattara. La giovane ha chiesto di non essere fissata, un uomo di 40 anni le tira un pugno in faccia: denunciato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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