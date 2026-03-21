A Matino, nel centro del Salento, un uomo di 41 anni alla guida di un’auto ha investito una donna incinta in piazza Primiceri e poi si è dato alla fuga. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, attirando l’attenzione dei passanti. La polizia ha identificato e denunciato il conducente coinvolto nell’incidente.

Investe una donna incinta e scappa: denunciato un 41enne di Neviano (Lecce). Ieri pomeriggio a Matino, in piazza Primiceri, un uomo alla guida di un utilitaria ha investito una donna 38enne del posto, in stato interessante, mentre la donna stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali e si è allontanato senza prestare soccorso. L’immediato intervento dei militari dell’Arma ha consentito di acquisire subito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, che ha permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto, identificare il veicolo coinvolto e risalire in breve tempo al conducente, successivamente rintracciato. I soccorsi La donna è stata soccorsa da personale sanitario del 118 e trasportata in codice arancione presso l’ospedale di Gallipoli, dove è tuttora ricoverata. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, pauroso incidente in centro. Investe una donna incinta e scappa: denunciato

Articoli correlati

Leggi anche: Investe una donna con uno scooter rubato dieci anni fa e scappa: minorenne denunciato

A Matino investe donna incinta e fugge: denunciato 41enne, rintracciato grazie alle telecamere della zonaA Matino (Lecce) un uomo ha investito con l’auto una 38enne incinta ed è fuggito senza prestarle soccorso.