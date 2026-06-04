quel gran bluff cinese sul libero mercato

Notizia in breve

Sei anni fa, la Cina ha deciso di aprire il suo mercato del risparmio, permettendo ai grandi gestori patrimoniali occidentali di entrare. È stata una mossa che ha segnato una svolta significativa, con le porte del settore finanziario cinese che si sono spalancate agli operatori stranieri. Da allora, le aziende straniere hanno potuto accedere a questo settore, che prima era molto più chiuso.