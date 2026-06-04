Quattro giorni di eventi a Oleggio | dal ring in piazza allo shopping in centro tutto il programma

Notizia in breve

Da giovedì 4 a domenica 7 giugno, a Oleggio si svolge il primo fine settimana dell’Estate Oleggese con quattro giorni di eventi. Tra le iniziative, un ring allestito in piazza e attività di shopping nel centro cittadino. Il programma è stato ufficialmente annunciato dal Comune, che ha organizzato vari appuntamenti per questa occasione. La manifestazione include eventi sportivi e commerciali distribuiti lungo tutto il centro e la piazza principale della città.