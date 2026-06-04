Quattro giorni di eventi a Oleggio | dal ring in piazza allo shopping in centro tutto il programma

Da novaratoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da giovedì 4 a domenica 7 giugno, a Oleggio si svolge il primo fine settimana dell’Estate Oleggese con quattro giorni di eventi. Tra le iniziative, un ring allestito in piazza e attività di shopping nel centro cittadino. Il programma è stato ufficialmente annunciato dal Comune, che ha organizzato vari appuntamenti per questa occasione. La manifestazione include eventi sportivi e commerciali distribuiti lungo tutto il centro e la piazza principale della città.

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Il comune di Oleggio ha definito il programma degli appuntamenti per il primo fine settimana dell'Estate Oleggese, in calendario da giovedì 4 a domenica 7 giugno. Il calendario prevede una serie di iniziative gratuite che spaziano dalla musica allo sport all'aperto, fino al commercio locale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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