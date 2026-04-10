Torna Oleggio Affari | una giornata dedicata allo shopping di primavera
A Oleggio, in provincia di Novara, si tiene di nuovo l’evento “Oleggio Affari”, una giornata dedicata allo shopping nel centro cittadino. I negozi aderenti restano aperti per tutta la giornata, offrendo opportunità di acquisto speciali ai clienti. L’iniziativa coinvolge diversi esercizi commerciali locali, invitando i cittadini a partecipare e scoprire le proposte offerte dai commercianti della zona.
Torna in provincia di Novara l'appuntamento con "Oleggio Affari": un’intera giornata dedicata allo shopping nei negozi del centro che hanno aderito all’iniziativa.L'evento si terrà sabato 11 aprile dalle 9; è un classico appuntamento di benvenuto alla primavera, andando alla ricerca degli ultimi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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