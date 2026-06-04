Una donna ha raccontato di aver vissuto quattro anni di difficoltà economiche all’interno della sua abitazione. Ha detto di essere stata costretta a chiedere l’elemosina per riuscire a pagare i libri scolastici dei due figli. Ha anche spiegato di aver venduto i propri gioielli per comprare i libri necessari ai bambini, mentre l’uomo con cui viveva cucinava solo per sé.

Ancona, 4 giugno 2026 – “Lui cucinava solo per sé. Per comprare i libri ai bambini ho venduto i miei gioielli. Chiedevo l’elemosina”. Ieri mattina, davanti al collegio penale del Tribunale di Ancona presieduto dal giudice Roberto Evangelisti, una donna di 41 anni di origine nigeriana ha ricostruito quattro anni di violenze subite in casa, dal 2020 al giugno 2024. La donna, oggi ospite di una struttura di accoglienza protetta insieme ai due figli minorenni, è parte civile con l’avvocato Laura Catena. A processo c’è il marito, suo connazionale e coetaneo, accusato di maltrattamenti aggravati in famiglia e violenza sessuale. Il punto di rottura è stato il 30 giugno 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quattro anni d’inferno dentro casa: “Costretta a chiedere l’elemosina per pagare i libri ai miei 2 figli”

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The Ruthless Emperor Planned to Kill His Bride on Their Wedding Night—Now He Can't Stop Wanting Her!

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è la MIA vittoria. andrei all’inferno pur di riportarti in paradiso fin quando non ti dicono NO a bonus alla firma + otto milioni d’ingaggio PER COSA? per fare il fantasma che sei stato da quattro anni? vai vai, ingrato infame. AFUERA. A MAI PIÙ. x.com

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