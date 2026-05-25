Libri L’inferno che è dentro di me | Antonio Fusco indaga sulle origini del male

Antonio Fusco, con il libro “L’inferno che è dentro di me”, pubblicato da Giunti Editore, ripropone il personaggio di Casabona, uno dei commissari più noti tra i lettori italiani. Il testo approfondisce le origini del male attraverso un’indagine narrativa. La trama si concentra sulle esperienze e le motivazioni del protagonista, offrendo un’analisi delle sue vicende personali e professionali. La narrazione si sviluppa in modo lineare e dettagliato, senza inserire elementi di fantasia o opinioni.

di Anita Curci Con “L’inferno che è dentro di me”, Giunti Editore, Antonio Fusco ci restituisce Casabona, uno dei commissari più amati dai lettori italiani. Settimo capitolo di una serie bestseller, arriva in tutte le librerie il 27 maggio. È la sera dell’Epifania a Valdenza, in piazza del Duomo famiglie con bambini attendono la discesa della Befana dal campanile, tra luci, risate e promesse di dolci. A pochi metri, in un vicolo buio, una donna viene strangolata. Nella sua borsa, la polizia trova un foglio con una filastrocca e una sequenza di lettere e numeri che potrebbe essere un messaggio cifrato. Ma non si tratta di un delitto isolato. Fusco, tempo fa le chiesi come mai dopo anni con il commissario Tommaso Casabona, faceva entrare in scena Valeri, l’Indiano, un detective anarchico, dalle modalità poco ortodosse. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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