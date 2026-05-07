Barbara Berlusconi ha condiviso alcuni ricordi della sua infanzia, spiegando che suo padre sceglieva con cura i programmi televisivi che vedeva da bambina. Ha inoltre riferito di aver deciso di non far usare il telefono ai propri figli fino ai 16 anni, sottolineando i rischi legati ai social media. La donna ha parlato del suo rapporto con i figli e delle sue preoccupazioni riguardo alla solitudine degli adolescenti causata dall'uso dei social network.

Soffermandosi poi sul suo percorso di formazione, Berlusconi ricorda: «Mi sono laureata in Filosofia morale: sono argomenti che mi porto dietro fin da quando ero ragazza. Oggi li affronto con maggiore esperienza, anche da madre, ma questi nodi educativi li ho vissuti anch'io: ho studiato alla scuola steineriana, dove la tecnologia era bandita e suggerisce un'introduzione graduale». Oggi, Barbara Berlusconi vuole applicare gli stessi concetti con i cinque figli: Alessandro (2007) ed Edoardo (2009), nati dalla relazione con Giorgio Valaguzza; poi Leone (2016), Francesco Amos (2018) ed Ettore Quinto (2021) avuti dall'attuale compagno, Lorenzo Guerrieri.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Barbara Berlusconi: «Da bambina mio padre selezionava quello che guardavamo in tv. Ai miei figli ho vietato il telefono fino ai 16 anni. I social lasciano gli adolescenti troppo soli»

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