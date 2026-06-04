Quasi 4 milioni di spettatori hanno seguito su Rai Uno l’amichevole tra la Nazionale e il Lussemburgo, terminata 1-0 con un gol di Pio Esposito. La partita ha attirato 3.995.000 persone, rendendola uno degli eventi più visti in quella fascia oraria.

Quasi 4 milioni. Per la precisione 3.995.000. Sono gli “eroi” che hanno seguito su Rai Uno l’amichevole tra la Nazionale e il Lussemburgo (terminata 1-0 con gol di Pio Esposito). Mentre in contemporanea – anche solo restando a competitor dello stesso tipo – al Roland Garros si giocava il derby italiano tra Berrettini e Arnaldi (penalizzato ovviamente dalla visione a pagamento). Un dato controintuitivo, considerato il contesto: mentre tutti guardano al Mondiale, l’Italia zeppa di giovanissimi del traghettatore Baldini fa le amichevoli in Lussemburgo. Il programma più visto della prima serata. E invece ecco qua: 21.7% di share e programma più visto della prima serata di ieri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilnapolista.it - Quasi 4 milioni di spettatori per Italia-Lussemburgo su Rai Uno. Eroi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La buona stella conquista Rai Uno: 8 milioni di spettatori per il crime

Eurovision 2026, ascolti da record su Rai 1: oltre 5 milioni di spettatori e picco di 6,7 milioni durante l’esibizione di Sal Da VinciLa finale dell’Eurovision Song Contest, trasmessa in diretta dalla Stadthalle di Vienna su Rai 1, ha ottenuto ascolti significativi.

Temi più discussi: Ascolti TV: quasi 4 milioni di telespettatori per l’amichevole con il Lussemburgo; L’Italia batte di misura il Lussemburgo. C’è poco da festeggiare; Nelle aziende agricole italiane si contano 1,9 milioni di alveari, il numero più alto in Europa; Calcio Live: tutte le notizie sul calcio in tempo reale.

Gli azzurri di Baldini vincono in campo e in tv. L’amichevole Lussemburgo – Italia, prima partita ufficiale dopo l’eliminazione dal Mondiale, in onda su #Rai1 vince il prime time con il 21,7% di share e quasi 4 milioni di telespettatori (3 milioni 995 mila). #Ascolt x.com

Ascolti tv, 3 giugno: Lussemburgo-Italia vince la prima serata con il 21,7%(Adnkronos) - L’amichevole Lussemburgo-Italia ha vinto la prima serata di ieri, 3 giugno, con il 21,7%. La partita in onda su Rai1 ha incollato allo schermo quasi 4 milioni di telespettatori. Su Canal ... msn.com

Ascolti tv del 3 giugno: Lussemburgo – Italia e Ticket to paradiseQuasi 4 milioni di spettatori su Rai1 per l'amichevole della Nazionale di calcio e 2 milioni di spettatori per il film su Canale 5 ... sorrisi.com