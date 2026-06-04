Quasi 4 milioni di spettatori per Italia-Lussemburgo su Rai Uno Eroi

Da ilnapolista.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quasi 4 milioni di spettatori hanno seguito su Rai Uno l’amichevole tra la Nazionale e il Lussemburgo, terminata 1-0 con un gol di Pio Esposito. La partita ha attirato 3.995.000 persone, rendendola uno degli eventi più visti in quella fascia oraria.

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Quasi 4 milioni. Per la precisione  3.995.000. Sono gli “eroi” che hanno seguito su Rai Uno l’amichevole tra la Nazionale e il Lussemburgo (terminata 1-0 con gol di Pio Esposito). Mentre in contemporanea – anche solo restando a competitor dello stesso tipo – al Roland Garros si giocava il derby italiano tra Berrettini e Arnaldi (penalizzato ovviamente dalla visione a pagamento). Un dato controintuitivo, considerato il contesto: mentre tutti guardano al Mondiale, l’Italia zeppa di giovanissimi del traghettatore Baldini fa le amichevoli in Lussemburgo. Il programma più visto della prima serata. E invece ecco qua: 21.7% di share e programma più visto della prima serata di ieri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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