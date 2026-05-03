? Cosa scoprirai Come ha fatto la fiction a battere i Cesaroni in share?. Chi sono i due poliziotti corrotti che inseguono il protagonista?. Perché il regista ha scelto proprio i paesaggi calabresi?. Come influirà questo successo sull'economia audiovisiva della Calabria?.? In Breve Ventuno professionisti calabresi hanno lavorato tra cast e reparti tecnici della produzione.. Regia di Luca Brignone con attori Claudio Corinaldesi e Matteo De Santis.. Riprese effettuate in otto location tra la costa jonica e la Sila.. Rai Fiction valuta una seconda stagione dopo il successo di ascolti.. Otto milioni e 245mila spettatori hanno seguito la storia di riscatto tra la costa jonica crotonese e la Sila cosentina, portando la mini serie La buona stella su Rai Uno con un successo di ascolti senza precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La buona stella conquista Rai Uno: 8 milioni di spettatori per il crime

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Panoramica sull’argomento

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