La finale dell’Eurovision Song Contest, trasmessa in diretta dalla Stadthalle di Vienna su Rai 1, ha ottenuto ascolti significativi. La trasmissione ha superato i 5 milioni di spettatori medi, con un picco di 6,7 milioni durante l’esibizione di un artista italiano. Il commento è stato affidato a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Rispetto agli anni passati, i dati di ascolto mostrano un aumento costante e consolidato.

L’Eurovision Song Contest macina ascolti record. La finale della 70esima edizione, trasmessa in diretta dalla Stadthalle di Vienna su Rai 1 con il commento di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, ha registrato numeri ancora in crescita rispetto agli anni precedenti. I dati d’ascolto: crescita netta rispetto al 2025. La serata conclusiva dell’ESC 2026 ha incollato davanti allo schermo oltre 5 milioni di telespettatori, totalizzando il 36% di share medio. I dati segnano un netto miglioramento rispetto alla finale dell’edizione 2025, con un incremento di oltre 277 mila ascoltatori e una crescita di oltre 2 punti percentuali di share. Analizzando le fasce orarie, il segmento compreso tra le 21. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Eurovision 2026, ascolti da record su Rai 1: oltre 5 milioni di spettatori e picco di 6,7 milioni durante l’esibizione di Sal Da Vinci

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