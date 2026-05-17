Eurovision 2026 ascolti da record su Rai 1 | oltre 5 milioni di spettatori e picco di 6,7 milioni durante l’esibizione di Sal Da Vinci
La finale dell’Eurovision Song Contest, trasmessa in diretta dalla Stadthalle di Vienna su Rai 1, ha ottenuto ascolti significativi. La trasmissione ha superato i 5 milioni di spettatori medi, con un picco di 6,7 milioni durante l’esibizione di un artista italiano. Il commento è stato affidato a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Rispetto agli anni passati, i dati di ascolto mostrano un aumento costante e consolidato.
L’Eurovision Song Contest macina ascolti record. La finale della 70esima edizione, trasmessa in diretta dalla Stadthalle di Vienna su Rai 1 con il commento di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, ha registrato numeri ancora in crescita rispetto agli anni precedenti. I dati d’ascolto: crescita netta rispetto al 2025. La serata conclusiva dell’ESC 2026 ha incollato davanti allo schermo oltre 5 milioni di telespettatori, totalizzando il 36% di share medio. I dati segnano un netto miglioramento rispetto alla finale dell’edizione 2025, con un incremento di oltre 277 mila ascoltatori e una crescita di oltre 2 punti percentuali di share. Analizzando le fasce orarie, il segmento compreso tra le 21. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Eurovision Song Contest 2026 - All 35 Songs - Rehearsals Roundup |
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