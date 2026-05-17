Eurovision 2026 ascolti da record su Rai 1 | oltre 5 milioni di spettatori e picco di 6,7 milioni durante l’esibizione di Sal Da Vinci

Da ilfattoquotidiano.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La finale dell’Eurovision Song Contest, trasmessa in diretta dalla Stadthalle di Vienna su Rai 1, ha ottenuto ascolti significativi. La trasmissione ha superato i 5 milioni di spettatori medi, con un picco di 6,7 milioni durante l’esibizione di un artista italiano. Il commento è stato affidato a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Rispetto agli anni passati, i dati di ascolto mostrano un aumento costante e consolidato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’Eurovision Song Contest macina ascolti record. La finale della 70esima edizione, trasmessa in diretta dalla Stadthalle di Vienna su Rai 1 con il commento di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, ha registrato numeri ancora in crescita rispetto agli anni precedenti. I dati d’ascolto: crescita netta rispetto al 2025. La serata conclusiva dell’ESC 2026 ha incollato davanti allo schermo oltre 5 milioni di telespettatori, totalizzando il 36% di share medio. I dati segnano un netto miglioramento rispetto alla finale dell’edizione 2025, con un incremento di oltre 277 mila ascoltatori e una crescita di oltre 2 punti percentuali di share. Analizzando le fasce orarie, il segmento compreso tra le 21. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

eurovision 2026 ascolti da record su rai 1 oltre 5 milioni di spettatori e picco di 67 milioni durante l8217esibizione di sal da vinci
© Ilfattoquotidiano.it - Eurovision 2026, ascolti da record su Rai 1: oltre 5 milioni di spettatori e picco di 6,7 milioni durante l’esibizione di Sal Da Vinci
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Eurovision Song Contest 2026 - All 35 Songs - Rehearsals Roundup |

Video Eurovision Song Contest 2026 - All 35 Songs - Rehearsals Roundup |

Sullo stesso argomento

Sal Da Vinci trionfa all’Eurovision: 60 milioni di ascolti e oro? Punti chiave Come ha fatto il brano a scalare le classifiche del Nord Europa? Quale dettaglio dell'abito ha scatenato l'impatto visivo a Vienna?...

Eurovision 2026: l’attesa per l’esibizione di Sal Da Vinci sul palco della finalissimaEurovision: cresce l’attesa per la finale di stasera e per l’esibizione di Sal Da Vinci.

sal da vinci eurovision 2026 ascolti daEurovision 2026, la sconfitta di Sal Da Vinci: ecco perché ha perso, la brutta sorpresa del televotoCi aveva sperato lui e ci avevamo sperato noi, anche per spirito patriottico. Invece Sal Da Vinci non ce l’ha fatta. L’Eurovision Song Contest lo ha vinto la bulgara Dara ... leggo.it

sal da vinci eurovision 2026 ascolti daEurovision 2026, vince la Bulgaria con Dara: Israele secondo tra i fischi, Sal Da Vinci chiude in quinta posizioneLa Bulgaria vince a sorpresa l’Eurovision Song Contest 2026 con Dara e Bangaranga. Israele secondo tra fischi e polemiche, quinto posto per Sal Da Vinci con Per sempre sì. gay.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web