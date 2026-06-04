A Quarto-Pozzuoli, i carabinieri hanno sequestrato tre tonnellate di rame in un furgone, trovando 109 bobine. Un uomo di 33 anni è stato denunciato per fuga pericolosa, mentre un minorenne è stato arrestato per porto abusivo di armi. Il materiale e i soggetti coinvolti sono stati sottoposti a sequestro e controllo.

Un 33enne denunciato per fuga pericolosa e un minorenne per porto abusivo d’armi. Sequestrato un furgone con 109 bobine di rame per un peso complessivo di 3 tonnellate;. Servizio straordinario di controllo del territorio per i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli. Due sono le persone denunciate. Un 33enne deferito per fuga pericolosa. L’uomo non ha ottemperato all’alt dei militari ed è fuggito per le vie di Quarto. Dopo poco è stato bloccato. Un minorenne denunciato, dovrà rispondere di porto abusivo d’armi. All’interno dell’autovettura nascondeva un coltello a scatto di 10 centimetri. Sequestrato anche un furgone trovato abbandonato con all’interno 109 bobine di rame per un peso totale di 3 tonnellate. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Quarto- Pozzuoli: servizio di alto impatto. Carabinieri sequestrano 3 tonnellate di rame

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