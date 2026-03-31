Pozzuoli | alto impatto dei carabinieri Contravvenzioni al codice della strada per un totale i 6mila e 700 euro

Da puntomagazine.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pozzuoli, i controlli straordinari dei carabinieri hanno portato a circa 6.700 euro di sanzioni al codice della strada. Durante le operazioni sono state identificate 71 persone, con sequestri di sostanze e denunce per guida senza patente e uso di droga. L’intervento ha coinvolto vari punti della città, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme.

Controlli straordinari: 71 persone identificate, sequestri e denunce per guida senza patente e droga. Alto impatto per i carabinieri della stazione di Licola e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Pozzuoli. Nel bilancio 71 le persone identificate, 39 i veicoli controllati di cui 1 sottoposto a fermo e 2 a sequestro. 3 le contravvenzioni a codice della strada per un totale di 6mila e 700 euro. 3 le persone segnalate per uso personale di droga. 3 le persone denunciate: un 28enne e un  43enne trovati alla guida senza patente con recidiva nel biennio. Stesso epilogo per un 17enne che, in sella al suo scooter, non si è fermato all’alt intimato dai carabinieri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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