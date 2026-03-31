Tra Licola e Pozzuoli, i Carabinieri hanno condotto un’operazione straordinaria di controllo del territorio. Durante l’attività, sono state elevate contravvenzioni al codice della strada per un valore complessivo di circa 7.000 euro. I militari della stazione di Licola e il Nucleo Radiomobile della Compagnia di Pozzuoli hanno svolto controlli mirati con l’obiettivo di prevenire e reprimere eventuali illeciti.

Operazione ad alto impatto dei Carabinieri tra Licola e Pozzuoli. I militari della stazione di Licola, insieme al Nucleo Radiomobile della Compagnia di Pozzuoli, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati. Pozzuoli: alto impatto dei carabinieri. Contravvenzioni al codice della strada per un totale i 6mila e 700 euro Il bilancio dell’attività è significativo: 71 le persone identificate e 39 i veicoli controllati. Tra questi, uno è stato sottoposto a fermo amministrativo e due a sequestro. Elevate anche tre contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 6. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Pozzuoli: alto impatto dei carabinieri, contravvenzioni al codice della strada per quasi 7mila euro

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