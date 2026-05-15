Sempio a Quarto Grado sugli audio e il video porno Il timore su Marco Poggi e l’ossessione sessuale | Ho dato una mano a sembrare strano
Andrea Sempio è stato intervistato a Quarto Grado su Rete4, parlando di audio e video a sfondo pornografico. Durante l’intervista ha espresso preoccupazioni riguardo a Marco Poggi e ha fatto riferimento a un’ossessione sessuale. Ha anche affermato di aver contribuito a far sembrare alcune cose strane. Questa è la prima volta dopo la conclusione delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi che Sempio si confronta pubblicamente sui fatti.
Si sente come un pugile suonato Andrea Sempio, che torna a parlare ai microfoni di Quarto grado su Rete4, per la prima volta in una lunga intervista dopo la chiusura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Gli inquirenti di Pavia lo indicano come unico indagato nel nuovo filone d’inchiesta sul delitto di Garlasco, ora accusato di omicidio volontario con l’aggravante della crudeltà da un odio coltivato nei confronti della vittima: «Possono scrivere il capo di incolpazione che preferiscono – dice Sempio nelle anticipazioni dell’intervista di Martina Maltagliati nel programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero – per me non cambia nulla». 🔗 Leggi su Open.online
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