Sempio a Quarto Grado sugli audio e il video porno Il timore su Marco Poggi e l’ossessione sessuale | Ho dato una mano a sembrare strano

Andrea Sempio è stato intervistato a Quarto Grado su Rete4, parlando di audio e video a sfondo pornografico. Durante l’intervista ha espresso preoccupazioni riguardo a Marco Poggi e ha fatto riferimento a un’ossessione sessuale. Ha anche affermato di aver contribuito a far sembrare alcune cose strane. Questa è la prima volta dopo la conclusione delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi che Sempio si confronta pubblicamente sui fatti.

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