Questa sera, Rete 4 propone un doppio appuntamento in prima serata con Quarto Grado, in sostituzione di Dritto e Rovescio e della pausa estiva di Paolo Del Debbio. La programmazione temporanea si concentra sulla cronaca nera, offrendo due puntate consecutive di Quarto Grado. La modifica riguarda la fascia serale e durerà fino al ritorno delle trasmissioni abituali.

Con la conclusione della stagione di Dritto e Rovescio e la pausa estiva di Paolo Del Debbio, la programmazione di Rete 4 subisce una modifica temporanea che punta tutto sulla cronaca nera. Mentre nell’access prime time il testimone è passato a Francesco Vecchi, il consueto appuntamento del giovedì sera viene affidato eccezionalmente a Quarto Grado, che questa settimana andrà in onda con una doppia puntata. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sarà infatti trasmesso sia giovedì 4 giugno che venerdì 5 giugno, offrendo al pubblico due serate consecutive dedicate ai principali casi giudiziari e di cronaca che stanno facendo discutere l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Quarto Grado sfida Ore 14 Sera con un doppio appuntamento in prima serata

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QUARTO GRADO LANCIA IL GUANTO DELLA SFIDA A ORE 14 SERA: BATTAGLIA ALLULTIMO SANGUE NUZZI-INFANTE

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