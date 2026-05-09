Ascolti Auditel su Garlasco Ore 14 di sera 9.4% supera a sorpresa Quarto Grado 9% Gli aggiornamenti su Andrea Sempio totalizzano il 20% di share in prima serata

Venerdì 8 maggio, il caso Garlasco ha attirato l’attenzione di gran parte del pubblico televisivo, con quasi il 20% di share nelle due reti. Alle 14, il programma “Ore 14 di sera” ha ottenuto il 9,4%, superando a sorpresa “Quarto Grado” che si è fermato al 9%. Gli aggiornamenti sulla vicenda di Andrea Sempio hanno raggiunto il 20% di share in prima serata, dimostrando l’interesse suscitato dall’indagine.

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