Ascolti Auditel su Garlasco Ore 14 di sera 9.4% supera a sorpresa Quarto Grado 9% Gli aggiornamenti su Andrea Sempio totalizzano il 20% di share in prima serata
Venerdì 8 maggio, il caso Garlasco ha attirato l’attenzione di gran parte del pubblico televisivo, con quasi il 20% di share nelle due reti. Alle 14, il programma “Ore 14 di sera” ha ottenuto il 9,4%, superando a sorpresa “Quarto Grado” che si è fermato al 9%. Gli aggiornamenti sulla vicenda di Andrea Sempio hanno raggiunto il 20% di share in prima serata, dimostrando l’interesse suscitato dall’indagine.
Il caso Garlasco incolla allo schermo il pubblico televisivo. Venerdì 8 maggio quasi il 20% della platea ha seguito su Rai2 e Rete 4 gli ultimi aggiornamenti. Intercettazioni ambientali, soliloqui e presunti colpi di scena hanno riacceso, ormai da qualche tempo, l’attenzione mediatica sulla morte di Chiara Poggi, la ragazza uccisa il 13 agosto del 2007 nella sua abitazione. Per la sua uccisione si trova in carcere il fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva, mentre dalle nuove indagini l’unico indagato è Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. “Ore 14 di Sera”, ideato e condotto da Milo Infante, ha segnato il suo record stagionale con 1.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Aggiornamenti e dibattiti
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