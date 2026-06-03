Quarto Grado raddoppia nell’ultima settimana di sfida con Ore 14 Sera e intervista Marco Poggi

Da davidemaggio.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quarto Grado è andato in onda due volte nell’ultima settimana, sostituendo temporaneamente Dritto e Rovescio. La trasmissione si è svolta giovedì sera e venerdì, in sostituzione dello spazio abituale di Ore 14 Sera, mentre Paolo Del Debbio è in pausa estiva. La conduzione è passata a Francesco Vecchi, con un’intervista a Marco Poggi inclusa. La programmazione di Rete 4 ha visto questa modifica per tutta la settimana.

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Paolo Del Debbio ha iniziato la sua pausa estiva e mentre in access la palla è passata a Francesco Vecchi, l’appuntamento del giovedì sera di Rete 4 con Dritto e Rovescio è rimpiazzato eccezionalmente da Quarto Grado, che questa settimana raddoppia. Per il programma di cronaca nera condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, dunque, doppio appuntamento in prima serata domani e venerdì, 4 e 5 giugno, nell’ultima settimana di sfida con Ore 14 Sera. Il talk di Milo Infante chiuderà la stagione con la puntata di venerdì (giovedì su Rai 2 c’è l’Atletica). Al centro di Quarto Grado, nella puntata di domani, ovviamente il caso Garlasco, con ospite in studio per la prima volta Mirko Crepaldi, amico da oltre vent’anni di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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