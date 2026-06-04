Sul caso Garlasco, Quarto Grado dedica due puntate in prima serata, con interviste esclusive e nuovi retroscena. La trasmissione, condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, presenterà un inedito ritratto di Andrea Sempio. Le puntate saranno trasmesse in sequenza e includeranno anche ospiti che parleranno per la prima volta in studio.

Quarto Grado, il programma di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, si prepara a un raddoppio importante, con due puntate consecutive in prima serata in cui sono state annunciate interviste esclusive, retroscena e ospiti che parlano per la prima volta in studio. L’approfondimento di Mediaset dedicato al Caso Garlasco va in onda già stasera, il secondo domani venerdì 5 giugno: ecco le anticipazioni. Quarto Grado in onda giovedì 4 e venerdì 5 giugno: il raddoppio sul caso Garlasco. A confermare l’eccezionalità della programmazione è stato lo stesso Gianluigi Nuzzi nelle scorse ore. Una decisione, quella di andare in onda due sere di fila, motivata dalle novità che stanno emergendo sui casi di attualità del momento (è previsto un focus anche sul caso di Pamela Genini e sulle donne avvelenate a Campobasso ). 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Garlasco.

© Dilei.it - Quarto Grado raddoppia e sul caso Garlasco fa un ritratto inedito di Andrea Sempio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

quarto grado ha aperto la puntata sul caso garlasco con ossessione di samurai jay…che imbarazzo

Notizie e thread social correlati

Caso Garlasco, la madre di Andrea Sempio a Quarto Grado: «Non escludo che Stasi sia innocente»Nella trasmissione Quarto Grado, la madre di Andrea Sempio ha dichiarato di non poter escludere la possibilità che l’accusato possa essere innocente.

“Non ho ucciso Chiara”, Andrea Sempio rompe il silenzio sul delitto di Garlasco in un messaggio a Quarto GradoNegli ultimi giorni, si sono intensificate le discussioni attorno al caso di un omicidio avvenuto nel 2007 in un comune della provincia.

Temi più discussi: Quarto Grado raddoppia su Garlasco: intervista Marco Poggi e va in onda anche giovedì; Quarto Grado, anticipazioni 4 giugno: il profilo psicologico di Sempio; Quarto Grado raddoppia, la mossa di Nuzzi sul caso di Garlasco (Milo Infante beffato): cambia la programmazione; Quarto Grado va in onda anche di giovedì: Nuzzi intervista il fratello di Chiara Poggi e risponde alla sfida con Infante.

Questa settimana #Quartogrado raddoppia: appuntamento giovedì e venerdì in prima serata su Rete4! Nella puntata di giovedì 4 giugno: Garlasco, il profilo psicologico di Andrea Sempio raccontato da un amico storico ospite in studio per la prima volta; Pamel x.com

Quarto Grado, in studio un amico storico di Sempio e Francesco Dolci, indagato per vilipendio del cadavere di Pamela GeniniIl programma su delitti e casi di cronaca condotto dalla coppia Nuzzi-Viero andrà in onda alle 21.30 su Rete 4 ... affaritaliani.it

Quarto Grado raddoppia nell’ultima settimana di sfida con Ore 14 Sera e intervista Marco PoggiPaolo Del Debbio ha iniziato la sua pausa estiva e mentre in access la palla è passata a Francesco Vecchi, l’appuntamento del giovedì sera di Rete 4 con Dritto e Rovescio è rimpiazzato eccezionalmente ... davidemaggio.it