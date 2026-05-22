Caso Garlasco la madre di Andrea Sempio a Quarto Grado | Non escludo che Stasi sia innocente

Nella trasmissione Quarto Grado, la madre di Andrea Sempio ha dichiarato di non poter escludere la possibilità che l’accusato possa essere innocente. Ha spiegato che, osservando i fatti finora noti, non si sente di affermare con certezza che l’uomo sia colpevole, lasciando aperta questa ipotesi. La donna ha espresso questa posizione senza avanzare ulteriori interpretazioni o giudizi, limitandosi a commentare la propria percezione sulla base delle evidenze disponibili.

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