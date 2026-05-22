Caso Garlasco la madre di Andrea Sempio a Quarto Grado | Non escludo che Stasi sia innocente
Nella trasmissione Quarto Grado, la madre di Andrea Sempio ha dichiarato di non poter escludere la possibilità che l’accusato possa essere innocente. Ha spiegato che, osservando i fatti finora noti, non si sente di affermare con certezza che l’uomo sia colpevole, lasciando aperta questa ipotesi. La donna ha espresso questa posizione senza avanzare ulteriori interpretazioni o giudizi, limitandosi a commentare la propria percezione sulla base delle evidenze disponibili.
«Da come vedo le cose adesso, io ti dico sinceramente, non lo posso escludere. Non posso dire adesso che sicuramente Stasi è colpevole. Io mi auguro che si arrivi finalmente a una verità definitiva». Queste le parole di Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, nell’intervista che andrà in onda integralmente questa sera, intorno alle 21.30 a “ Quarto Grado “, su Retequattro. I soliloqui di Sempio: «Non sono ammissioni». Nel corso del colloquio, si è parlato in particolare sui “soliloqui” di Sempio in auto, registrati dagli ambientali degli investigatori. «I soliloqui di tuo figlio Andrea, intercettati, possono essere ammissioni di colpevolezza, confessioni?», chiede la giornalista. 🔗 Leggi su Open.online
Delitto Garlasco, ultime notizie: Andrea Sempio, le gemelle Cappa in Procura - CONFIDENTIAL
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