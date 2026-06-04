Quartieri ostaggio di botti e petardi nel cuore della notte | che sta succedendo a Trento

In alcuni quartieri di Trento, residenti segnalano frequenti scoppi di botti, petardi e fuochi d’artificio, spesso durante le ore notturne. Le detonazioni si verificano in modo regolare e prolungato, creando disturbo tra i cittadini. La situazione viene segnalata da diverse persone, che indicano come tali attività si protraggano anche a tarda sera e oltre l’orario consentito. Nessuna informazione ufficiale sulla provenienza o sulla motivazione di questi eventi.

Fuochi d’artificio, botti, petardi, spesso a tarda serata o addirittura nel cuore della notte: è ciò con cui si stanno trovando ad aver a che fare, da un po’ di tempo a questa parte, alcuni quartieri di Trento. Segnalazioni in questo senso arrivano dalla zona della collina, da Villazzano, così. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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