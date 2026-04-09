Operai e mezzi al lavoro anche di notte | che cosa sta succedendo alle strade di Monza

A Monza, con l’arrivo della primavera, i cantieri si sono moltiplicati lungo le strade cittadine. Operai e mezzi di lavoro sono presenti anche durante le ore notturne, come mostrano diverse attività in corso. L’assessora alla Viabilità ha recentemente segnalato questa serie di interventi attraverso un post, confermando l’intensificarsi dei lavori nelle zone urbane. La situazione sta modificando temporaneamente il traffico e la viabilità in diverse parti della città.

A Monza la primavera non è solo tempo di pulizie ma anche di cantieri. Come ha ricordato in un post l’assessora alla Viabilità Irene Zappalà. Operai e mezzi al lavoro (anche nelle ore serali e notturne) in diverse strade della città per interventi di manutenzione che devono essere eseguiti in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Giovanissimi armati: che cosa sta succedendo a Monza e come fermare la "moda" di uscire di casa col coltelloIl problema ritorna d'attualità (anche in consiglio comunale) dopo l'aggressione a danno di due adolescenti a pochi passi dal Duomo di Monza L’ultimo... Chivu, dal lavoro psicologico sul gruppo all’obiettivo scudetto: anche il tecnico è sotto osservazione? Cosa sta succedendodi Alberto PetrosilliChivu dovrà svolgere un importante lavoro psicologico per raggiungere l’obiettivo scudetto: anche il tecnico è sotto... Argomenti più discussi: Operai e mezzi al lavoro (anche di notte): che cosa sta succedendo alle strade di Monza; Cantieri Brt, operai al lavoro in via Omodeo: nasce il percorso della 'Linea Verde'; Frana Petacciato, drone in volo sull'autostrada A14 e sulla ferrovia; Ostia, partita la pulizia delle spiagge: bobcat e ruspe in vista della Pasqua. .-..-.-.-Ricordi-.-.-.Trento, 1972, operai e studenti ad una manifestazione studentesca -... - facebook.com facebook Bastoni parla di “sacrificio” e si paragona a muratori e operai. No. Fare l’atleta è un privilegio, non una condanna. Richiede impegno e rinunce, certo. Ma confondersi con chi spacca la schiena ogni giorno per vivere è fuori luogo e irrispettoso. x.com