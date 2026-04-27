Tubo si rompe all’improvviso | interi quartieri senz’acqua cosa sta succedendo

Nella mattinata di lunedì, a Udine, diversi quartieri sono rimasti senza acqua a causa di un tubo che si è rotto all’improvviso. Le zone coinvolte sono Cussignacco e Paparotti, dove i residenti hanno riscontrato problemi di approvvigionamento idrico senza preavviso. La situazione ha causato disagi diffusi tra le persone che vivono in queste aree, con interruzioni delle normali attività quotidiane.

Disagi diffusi nella mattinata di lunedì a Udine, dove numerosi cittadini delle zone di Cussignacco e Paparotti si sono ritrovati improvvisamente senza acqua. All’origine del problema, il danneggiamento di una tubazione della rete idrica stradale.Il guasto e le conseguenzeIl guasto si è.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Roma Est rimane senz’acqua: si rompe un tubo, allagata via PrenestinaAlcuni palazzi nel quadrante est di Roma sono rimasti senz’acqua dopo la rottura di una tubatura. Leggi anche: Lo scandalo arbitri si allarga, Marotta rompe il silenzio: cosa sta succedendo Altri aggiornamenti Temi più discussi: Si rompe un tubo del gas. Chiusa via Villamagna. Delirio traffico a Gavinana; Tubo scoppia e cede l'asfalto, lunghe code e traffico in tilt; Cantiere rompe tubo, a Firenze una perdita di gas metano. Tubo scoppia e cede l'asfalto, lunghe code e traffico in tiltROVIGO - Disagi alla viabilità ieri mattina in viale Porta Po, nella zona della Spianata, tra Rovigo e Borsea, dove si è resa necessaria la chiusura di un tratto di strada da ... ilgazzettino.it Si rompe tubo dell’acqua, chiuso il bar dell’ospedaleSi rompe un tubo dell’acqua all’ospedale di Torrette, subito attivata una task force per riparare la falla. La rottura si è verificata ieri, nel primo pomeriggio e ha interessato una vecchia condotta ... ilrestodelcarlino.it ACI CATENA, DISAGI IDRICI: TUBO ROTTO IN ZONA SANTA LUCIA Secondo quanto appreso, i disagi che stanno interessando diverse zone di Aci Catena sarebbero causati dalla rottura di un tubo della rete idrica in zona Santa Lucia. Sul posto sono interve - facebook.com facebook