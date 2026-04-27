Tubo si rompe all’improvviso | interi quartieri senz’acqua cosa sta succedendo

Da udinetoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di lunedì, a Udine, diversi quartieri sono rimasti senza acqua a causa di un tubo che si è rotto all’improvviso. Le zone coinvolte sono Cussignacco e Paparotti, dove i residenti hanno riscontrato problemi di approvvigionamento idrico senza preavviso. La situazione ha causato disagi diffusi tra le persone che vivono in queste aree, con interruzioni delle normali attività quotidiane.

Disagi diffusi nella mattinata di lunedì a Udine, dove numerosi cittadini delle zone di Cussignacco e Paparotti si sono ritrovati improvvisamente senza acqua. All’origine del problema, il danneggiamento di una tubazione della rete idrica stradale.Il guasto e le conseguenzeIl guasto si è.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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