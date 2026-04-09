Negli ultimi anni si è diffusa l’idea che il momento in cui si mangia possa influenzare il peso e il metabolismo, oltre alle calorie stesse. La cronobiologia, disciplina che studia i ritmi biologici, suggerisce che l’orario dei pasti abbia un ruolo importante nella salute e nel peso corporeo. Numerosi studi hanno analizzato questa relazione, portando all’attenzione il valore di rispettare i ritmi circadiani anche a tavola, oltre alla semplice quantità di cibo ingerito.

Ci siamo sottomesse mille volte a regimi restrittivi, contando ogni singola caloria e pesando ogni foglia di insalata, per poi ritrovarci con l’ago della bilancia tristemente immobile. La frustrazione è tanta, ma la scienza oggi ci dà una spiegazione (e una soluzione) che cambia tutto: la cronobiologia. Il nostro corpo non è una caldaia che brucia legna allo stesso modo h24. È più simile a un’orchestra perfettamente sincronizzata da un direttore d’orchestra invisibile: il nostro orologio biologico interno. Capire questo ritmo significa far ripartire il metabolismo senza necessariamente mangiare meno, ma mangiando nel momento giusto. La cronobiologia studia come i ritmi biologici influenzano le nostre funzioni vitali. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Cronobiologia e dieta: perché l’orario del pasto conta quanto le calorie

Togliere questi alimenti aiuta a ridurre le calorie (senza seguire una dieta)A suggerirlo è un nuovo studio, secondo cui eliminare una certa categoria di cibi dalla propria alimentazione non solo può favorire la perdita del...

La dieta che elimina 330 calorie al giorno senza ridurre le porzioniGli esseri umani sembrano molto più abili di quanto si pensasse nel bilanciare istintivamente nutrienti e calorie.

Perché la dieta mediterranea è patrimonio e prevenzione: appuntamento a BergamoUn convegno a Bergamo mette al centro la dieta mediterranea come strumento di prevenzione, cultura e sostenibilità, con iniziative sul territorio e la partecipazione di scuole, ricercatori e associazi ... tuobenessere.it

Dieta mediterranea: nasce la piramide che segue i ritmi biologiciNon basta più chiedersi cosa mangiamo. La domanda che cambia tutto è quando lo mangiamo. In occasione della Giornata mondiale dell’obesità, Medikea ha realizzato per Gazzetta Active un approfondimento ... gazzetta.it