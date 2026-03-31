Segnalazioni più immediate e precise a Verona con la nuova app del Controllo di Vicinato

Il Comune di Verona ha presentato lunedì una nuova applicazione dedicata al Controllo di Vicinato, progettata per migliorare la comunicazione tra cittadini e forze dell’ordine. L’app, che si propone di essere facile da usare ma avanzata nelle funzionalità, mira a fornire segnali più immediati e precisi riguardo a segnalazioni di situazioni sospette o di emergenza nel quartiere.

Un nuovo strumento, semplice ma evoluto, per il Controllo di Vicinato a Verona, è stato presentato dal Comune scaligero nella giornata di lunedì. Si tratta di una nuova piattaforma che dovrebbe rendere le segnalazioni dei cittadini più immediate, precise e utili, migliorando l’intero processo, dalla raccolta delle informazioni fino alla gestione operativa. Una web app che non vuole essere solamente un aggiornamento tecnologico, ma anche un vero e proprio passo in avanti nel modo di fare sicurezza urbana: un sistema che funziona davvero solo grazie alla partecipazione attiva dei cittadini, veri protagonisti di una rete diffusa e consapevole sul territorio. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Segnalazioni più immediate e precise a Verona, con la nuova app del Controllo di Vicinato Articoli correlati Tolentino fronteggia i furti con un nuovo protocollo di controllo del vicinato e collaborazione con la prefettura.**Tolentino, il sindaco Sclavi e le forze dell’ordine si riuniscono per attivare un nuovo controllo del vicinato. San Giovanni Teatino più sicura: al via l'iter per l’istituzione del controllo di vicinatoMercoledì 4 febbraio, nel corso dell'ultima riunione in prefettura del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal... Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Nuova app per la sicurezza, segnalazioni anonime per il controllo di vicinato; VIDEO | Controllo di vicinato, segnalazioni più facili grazie alla nuova app; Nibionno: il Controllo di Vicinato sventa un furto; Il Controllo di vicinato si presenta in Consiglio comunale: Collaborazione importante sulla sicurezza. Sicurezza partecipata, una web app per segnalazioniUna web app digitale pensata per sicurezza,i gruppi di Controllo di vicinato attivi in città: chi ne fa parte può inviare una segnalazione in tempo reale. giornaleadige.it Controllo di vicinato, a Verona nasce l’app per la sicurezza partecipata Il Comune di Verona lancia una piattaforma digitale per rendere le segnalazioni dei cittadini più rapide e geolocalizzate. Già 23 i gruppi attivi sul territorio con oltre 600 iscritti. Sul c - facebook.com facebook Sicurezza partecipata: presentato in Consiglio comunale il Controllo di Vicinato - x.com