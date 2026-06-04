Quanto ben di Dio anche senza Sinner
Nel tabellone maschile di Roland Garros, tre giocatori sono approdati ai quarti di finale, due si sono qualificati per le semifinali e uno è già sicuro di partecipare alla finale di domenica. La competizione si sta sviluppando con risultati significativi per i favoriti del torneo, senza la presenza di alcuni tra i principali protagonisti. La fase finale si avvicina, con le ultime sfide in programma per determinare il vincitore della manifestazione.
Tre giocatori nei quarti di finale, due in semifinale, uno sicuramente nella finale di domenica del tabellone maschile del Roland Garros. Siccome non vogliamo farci mancare nulla, oggi Vavassori-Bolelli sfidano i numeri uno del mondo per accedere all’atto conclusivo del doppio, mentre sempre. 🔗 Leggi su Today.it
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