Quanto ben di Dio anche senza Sinner

Notizia in breve

Nel tabellone maschile di Roland Garros, tre giocatori sono approdati ai quarti di finale, due si sono qualificati per le semifinali e uno è già sicuro di partecipare alla finale di domenica. La competizione si sta sviluppando con risultati significativi per i favoriti del torneo, senza la presenza di alcuni tra i principali protagonisti. La fase finale si avvicina, con le ultime sfide in programma per determinare il vincitore della manifestazione.