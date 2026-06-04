Quanto ben di Dio anche senza Sinner

Da today.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel tabellone maschile di Roland Garros, tre giocatori sono approdati ai quarti di finale, due si sono qualificati per le semifinali e uno è già sicuro di partecipare alla finale di domenica. La competizione si sta sviluppando con risultati significativi per i favoriti del torneo, senza la presenza di alcuni tra i principali protagonisti. La fase finale si avvicina, con le ultime sfide in programma per determinare il vincitore della manifestazione.

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Tre giocatori nei quarti di finale, due in semifinale, uno sicuramente nella finale di domenica del tabellone maschile del Roland Garros. Siccome non vogliamo farci mancare nulla, oggi Vavassori-Bolelli sfidano i numeri uno del mondo per accedere all’atto conclusivo del doppio, mentre sempre. 🔗 Leggi su Today.it

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