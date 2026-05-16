Sinner-Medvedev senza pace | già certo il ritardo anche oggi! Slitta anche il programma di Bolelli Vavassori
Le condizioni meteorologiche influenzano ancora una volta il programma degli Internazionali d’Italia a Roma. La pioggia ha causato il rinvio della semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, già interrotta ieri sera, e ha spostato anche l’inizio delle gare di doppio tra Bolelli e Vavassori. Le precipitazioni continuano nel mattino di sabato 17 maggio, rendendo difficile il regolare svolgimento degli incontri in programma. La situazione meteo ha costretto gli organizzatori a rivedere i tempi delle partite.
La pioggia continua a scombussolare il programma degli Internazionali d’Italia: un acquazzone aveva interrotto ieri sera la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, ma nuovamente l’acqua ha fatto capolino su Roma in tarda mattinata e sta già condizionando gli eventi di sabato 17 maggio. Le prime gocce abbattutesi sul Foro Italico hanno obbligato a interrompere la prima semifinale di doppio tra GranollersZeballos e KrajicekMektic (3-2 nel primo set) e hanno fatto slittare il resto degli incontri. Alle ore 13.00 sarebbe dovuta iniziare la seconda semifinale di doppio sul Campo Centrale, ma Simone Bolelli e Andrea Vavassori dovranno aspettare che la perturbazione passi per iniziare il confronto con la coppia composta dallo statunitense Harrison e il britannico Skupski. 🔗 Leggi su Oasport.it
When Medvedev Stole Sinner's Toy
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