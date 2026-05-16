Le condizioni meteorologiche influenzano ancora una volta il programma degli Internazionali d’Italia a Roma. La pioggia ha causato il rinvio della semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, già interrotta ieri sera, e ha spostato anche l’inizio delle gare di doppio tra Bolelli e Vavassori. Le precipitazioni continuano nel mattino di sabato 17 maggio, rendendo difficile il regolare svolgimento degli incontri in programma. La situazione meteo ha costretto gli organizzatori a rivedere i tempi delle partite.

La pioggia continua a scombussolare il programma degli Internazionali d’Italia: un acquazzone aveva interrotto ieri sera la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, ma nuovamente l’acqua ha fatto capolino su Roma in tarda mattinata e sta già condizionando gli eventi di sabato 17 maggio. Le prime gocce abbattutesi sul Foro Italico hanno obbligato a interrompere la prima semifinale di doppio tra GranollersZeballos e KrajicekMektic (3-2 nel primo set) e hanno fatto slittare il resto degli incontri. Alle ore 13.00 sarebbe dovuta iniziare la seconda semifinale di doppio sul Campo Centrale, ma Simone Bolelli e Andrea Vavassori dovranno aspettare che la perturbazione passi per iniziare il confronto con la coppia composta dallo statunitense Harrison e il britannico Skupski. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Medvedev senza pace: già certo il ritardo anche oggi! Slitta anche il programma di Bolelli/Vavassori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

When Medvedev Stole Sinner's Toy

Sullo stesso argomento

Internazionali, oggi le semifinali di Darderi e Sinner. In campo anche Bolelli e Vavassori | Programma e risultatiRoma è pronta a vivere un venerdì a forti tinte azzurre agli Internazionali d’Italia 2026.

Foro Italico, il programma: Sinner conclude la semifinale con Medvedev, prima tocca a Bolelli e VavassoriAlle 13 la semifinale BolelliVavassori-HarrisonSkupski, a seguire la conclusione del match di Sinner.

Rassegna un po' così #RiccardoCrivelli #FedericaCocchi @MarcoIaria1 @gazzetta 15/05/2026 #Jannik #Sinner #Rublev #Medvedev #Darderi #Ruud #Jodar x.com

Sinner, la crisi respiratoria, l'attacco di panico e mamma Siglinde che va via: cosa è successo con MedvedevUn Sinner che non vedevamo da tempo, quello nel secondo set. Dopo aver dominato il primo (6-2), in semifinale contro Medvedev, Jannik ha accusato un calo fisico vistoso. Faceva molta fatica a stare in ... corrieredellosport.it

Sinner-Medvedev 6-2 5-7 4-2 in diretta LIVE, si gioca dalle 15 a Roma dopo la pioggia: in palio la finale con RuudLa semifinale tra Sinner e Medvedev agli Internazionali di Roma 2026 riprende dopo la sospensione per pioggia: il risultato in diretta e gli aggiornamenti ... fanpage.it

Dovrebbero Ruud e Medvedev essere considerati il 4° e il 5° favorito per Roland Garros 2026? reddit