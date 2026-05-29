Cobolli in rampa di lancio Berrettini Arnaldi Anche senza Sinner Parigi può parlare italiano

Da gazzetta.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tre italiani avanzano nel tabellone di Parigi, anche senza Jannik Sinner. Cobolli, Berrettini e Arnaldi sono in ottima forma e non affronteranno avversari di alto livello nelle prossime sfide. La parte alta del tabellone, priva di Sinner, si presenta favorevole per i tennisti italiani. La competizione prosegue con tre rappresentanti azzurri pronti a confrontarsi con avversari di livello inferiore, puntando a proseguire nel torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Con l’eliminazione di Jannik Sinner la parte alta del tabellone maschile del Roland Garros è di colpo diventata terra di possibilità per chiunque. Di certo, avremo un finalista totalmente inaspettato, tra i sedici partecipanti rimasti da quella parte. Tra di loro ci sono tre italiani, autorizzati a sognare il colpaccio: Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. Con la possibilità di non uno, ma addirittura due possibili derby.  Cobolli è testa di serie numero 10 del torneo, la seconda più alta rimasta da quel lato di tabellone dopo la n.4, Felix Auger Aliassime. La sensazione generale però, classifica a parte, è che Flavio, a 24 anni, sia veramente in rampa di lancio, con la finale qualcosa più di un sogno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

cobolli in rampa di lancio berrettini arnaldi anche senza sinner parigi pu242 parlare italiano
© Gazzetta.it - Cobolli in rampa di lancio, Berrettini, Arnaldi... Anche senza Sinner, Parigi può parlare italiano
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tutto quello che volete sapere sul tennis italiano nel 2026

Video Tutto quello che volete sapere sul tennis italiano nel 2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Roland Garros, Berrettini, Cobolli e Arnaldi al terzo turno. Ko Darderi e Sinner

LIVE Roland Garros: Berrettini sfida Rinderknech, in campo anche Cobolli, Arnaldi e DarderiAlle 12 si gioca la partita di Roland Garros tra Berrettini e Rinderknech, con in campo anche Cobolli, Arnaldi e Darderi.

Temi più discussi: Roland Garros: Cobolli al terzo turno, battuto il cinese Wu; Cobolli-Tien al Roland Garros: orario, programma di sabato 30 maggio e dove vederla; Roland Garros, avanti Berrettini e Cobolli. Oggi tocca a Sinner; Il cammino di Sinner al Roland Garros 2026: buon sorteggio per l'azzurro, occhio a Medvedev in semifinale.

cobolli in rampa diLIVE Cobolli-Wu 6-4, 6-4, 6-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il romano piazza un 6-4 periodicoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del brillante match di secondo turno di Flavio COBOLLI, che accede senza mai ... oasport.it

cobolli in rampa diCobolli-Pellegrino, il derby tricolore accende il primo turno di ParigiCobolli-Pellegrino, derby fratricida al primo turno del Roland Garros: l'analisi dei precedenti e le previsioni per il match di lunedì. ilveggente.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web