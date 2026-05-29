Tre italiani avanzano nel tabellone di Parigi, anche senza Jannik Sinner. Cobolli, Berrettini e Arnaldi sono in ottima forma e non affronteranno avversari di alto livello nelle prossime sfide. La parte alta del tabellone, priva di Sinner, si presenta favorevole per i tennisti italiani. La competizione prosegue con tre rappresentanti azzurri pronti a confrontarsi con avversari di livello inferiore, puntando a proseguire nel torneo.

Con l’eliminazione di Jannik Sinner la parte alta del tabellone maschile del Roland Garros è di colpo diventata terra di possibilità per chiunque. Di certo, avremo un finalista totalmente inaspettato, tra i sedici partecipanti rimasti da quella parte. Tra di loro ci sono tre italiani, autorizzati a sognare il colpaccio: Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. Con la possibilità di non uno, ma addirittura due possibili derby. Cobolli è testa di serie numero 10 del torneo, la seconda più alta rimasta da quel lato di tabellone dopo la n.4, Felix Auger Aliassime. La sensazione generale però, classifica a parte, è che Flavio, a 24 anni, sia veramente in rampa di lancio, con la finale qualcosa più di un sogno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cobolli in rampa di lancio, Berrettini, Arnaldi... Anche senza Sinner, Parigi può parlare italiano

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