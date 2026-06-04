Quantinuum Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering
Quantinuum ha annunciato il prezzo della sua offerta pubblica iniziale (IPO) ampliata. La società ha comunicato i dettagli relativi alla quotazione, includendo il prezzo di offerta e il numero di azioni disponibili. La decisione riguarda un incremento rispetto alla prima proposta iniziale, con l’obiettivo di raccogliere capitali sul mercato azionario. La quotazione è prevista per una data futura, senza ulteriori dettagli specifici sul valore totale raccolto o sulle modalità di distribuzione.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE BROOMFIELD, Colo., June 3, 2026 PRNewswire — Quantinuum Inc. (“Quantinuum”) today announced the pricing of the upsized initial public offering of 28,000,000 shares of its Class A common stock at a price to the public of $60.00 per share. Quantinuum has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 4,200,000 shares of its Class A common stock to cover over-allotments at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions. The shares of Class A common stock are expected to begin trading on the Nasdaq Global Market on June 4, 2026 under the ticker symbol “QNT. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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Si parla di: Quantinuum Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering.
Quantinuum Announces Pricing of Upsized Initial Public OfferingQuantinuum Inc. ('Quantinuum') today announced the pricing of the upsized initial public offering of 28,000,000 shares of its Class A common stock at a price to the public of $60.00 per share. Quantin ... adnkronos.com
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