Solar Power Accelerator SPA rebrands to RPX | Adds customised AI and BaaS offering

Un'azienda nel settore energetico ha annunciato il cambio di nome da Solar Power Accelerator (SPA) a RPX, introducendo nuove soluzioni che combinano intelligenza artificiale personalizzata e servizi di batterie come modello di business. La società si concentra sull’offerta di tecnologie innovative per il trasporto pesante in Europa, puntando su energie rinnovabili e servizi integrati per il settore. L’obiettivo è sviluppare prodotti che facilitino la transizione verso mezzi più sostenibili.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE RPX strategically pivots to electrify Europe’s heavy transport with innovative renewable energy offerings, AI software and Battery-as-a-Service (BaaS) solutions. STOCKHOLM, Apr. 10, 2026 PRNewswire — Solar Power Accelerator (SPA) today announced that it has officially rebranded to Renewable Power Accelerator (RPX) following a strategic repositioning to accelerate the electrification of Europe’s heavy duty transport sector through renewable energy solutions. Originally founded in early 2023, SPA focused on scaling commercial and industrial rooftop solar installations across Sweden, enabling property owners to monetize surplus electricity offtakes through Power Purchase Agreements (PPAs). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Solar Power Accelerator (SPA) rebrands to RPX: Adds customised AI and BaaS offering Acegasapsamga Spa e Estenergy Spa, rinnovato il protocollo a sostegno di chi ne ha bisognoIl Comune di Padova e le Società Acegasapsamga Spa e Estenergy Spa rinnovano la sottoscrizione di due Protocolli operativi al fine di sostenere i... La miglior "Urban Spa" d’Italia è a Caltignaga: il riconoscimento agli Italian Spa Awards 2026È il Villaggio del Benessere di Caltignaga a essersi aggiudicato il titolo di miglior Urban Spa d’Italia in occasione degli Italian Spa Awards 2026. Solar Power Accelerator (SPA) rebrands to RPX: Adds customised AI and BaaS offeringRPX strategically pivots to electrify Europe's heavy transport with innovative renewable energy offerings, AI software and Battery-as-a-Service (BaaS) solutions. adnkronos.com Renewable Power Accelerator (RPX) AB: Solar Power Accelerator (SPA) rebrands to RPX: Adds customised AI and BaaS offeringRPX strategically pivots to electrify Europe's heavy transport with innovative renewable energy offerings, AI software and Battery-as-a-Service (BaaS) solutions.STOCKHOLM, Apr. 10, 2026 /PRNewswire/ ... finanznachrichten.de