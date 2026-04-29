Quantinuum ha presentato i documenti necessari per una possibile quotazione a Wall Street, prevista per il 17 febbraio 2026. L’azienda si prepara a debuttare nel mercato azionario statunitense puntando a una valutazione di circa 10 miliardi di dollari. La decisione arriva in un momento in cui il settore del quantum computing sta attirando crescente attenzione tra gli investitori.

? Cosa sapere Quantinuum ha depositato la documentazione per la quotazione a Wall Street il 17 febbraio 2026.. L'azienda punta a una valutazione di 10 miliardi di dollari dopo l'investimento di settembre 2025.. Il 17 febbraio 2026 Quantinuum ha depositato la documentazione necessaria per preparare il proprio ingresso a Wall Street, segnando un punto di svolta decisivo per l’intero comparto del calcolo quantistico globale. L’azienda, nata nel dicembre 2021 dalla fusione tra la divisione Honeywell Quantum Systems, focalizzata sulle tecnologie a trappole ioniche, e Cambridge Quantum, specializzata nello sviluppo di software, punta ora a una quotazione tradizionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Quantinuum punta a Wall Street: il debutto da 10 miliardi nel quantum

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