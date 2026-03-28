Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto un torneo a Miami, portando a casa un premio in denaro complessivo di circa 500.000 dollari. La cifra viene suddivisa tra i due atleti, secondo le quote previste dal regolamento del torneo. Per confronto, il premio di Sinner per la stessa competizione si aggira intorno ai 300.000 dollari.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno completato la settimana da urlo, riuscendo a conquistare il torneo di doppio del Masters 1000 di Miami: la vittoria per 6-4, 6-2 contro i finlandesi Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten ha chiuso il cerchio per gli azzurri, che nei giorni scorsi avevano regolato al match tie-break coppie solide come RamRomain Arneodo e HarrisonSkupski e si erano imposti in due seti contro SmithArends. A otto mesi di distanza dal trionfo di Washington, la coppia tricolore è tornata ad alzare al cielo una coppa e può provare a sorridere in un momento difficile per il papà di Simone. Si tratta del primo sigillo in un torneo di questo calibro per un binomio che rappresenta una garanzia in doppio e che si è tolta diverse soddisfazioni negli ultimi tre anni, tra cui anche le gioie in Coppa Davis. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti soldi guadagnano Bolelli e Vavassori con la vittoria a Miami? L’assegno da dividere e il confronto con Sinner

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