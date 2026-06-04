Quante saranno le amichevoli estive del Napoli tra Dimaro e Castel di Sangro | l' annuncio
Il Napoli disputerà un totale di amichevoli estive durante i ritiri a Dimaro e Castel di Sangro. La squadra si prepara per la stagione con una serie di partite di allenamento, seguendo la consueta sequenza di incontri precampionato. Questi incontri sono programmati per svolgersi nelle due località, che ospitano le sessioni di preparazione estiva della squadra. La durata e il numero esatto delle partite non sono stati ancora comunicati.
Come da tradizione, il Napoli affronterà una serie di test precampionato durante i ritiri estivi a Dimaro e Castel di Sangro. La squadra azzurra disputerà quest'anno cinque amichevoli per preparare al meglio la nuova stagione agonistica. Due di queste partite saranno disputate durante la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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