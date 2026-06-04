Quante saranno le amichevoli estive del Napoli tra Dimaro e Castel di Sangro | l' annuncio

Da napolitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Napoli disputerà un totale di amichevoli estive durante i ritiri a Dimaro e Castel di Sangro. La squadra si prepara per la stagione con una serie di partite di allenamento, seguendo la consueta sequenza di incontri precampionato. Questi incontri sono programmati per svolgersi nelle due località, che ospitano le sessioni di preparazione estiva della squadra. La durata e il numero esatto delle partite non sono stati ancora comunicati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Come da tradizione, il Napoli affronterà una serie di test precampionato durante i ritiri estivi a Dimaro e Castel di Sangro. La squadra azzurra disputerà quest'anno cinque amichevoli per preparare al meglio la nuova stagione agonistica. Due di queste partite saranno disputate durante la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Calha e Sucic Fanno Volare lInter | INTER-COMO 3-2 | HIGHLIGHTS | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Video Calha e Sucic Fanno Volare lInter | INTER-COMO 3-2 | HIGHLIGHTS | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Notizie e thread social correlati

Napoli, due amichevoli a Dimaro, tre internazionali a Castel di Sangro – LIVEIl presidente della squadra di calcio ha annunciato che questa sera terrà una conferenza stampa per presentare i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro.

Ritiro Napoli, date Dimaro e Castel di Sangro verso l’annuncioIl Napoli ha annunciato le date del ritiro estivo, che si svolgerà tra Dimaro e Castel di Sangro.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web