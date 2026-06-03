Ritiro Napoli date Dimaro e Castel di Sangro verso l’annuncio

Il Napoli ha annunciato le date del ritiro estivo, che si svolgerà tra Dimaro e Castel di Sangro. La società ha comunicato che il ritiro inizierà a fine luglio e durerà circa tre settimane. Le sessioni di allenamento si terranno nelle due località, con le date precise ancora da definire. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime settimane.

Il Napoli è pronto a presentare il programma della sua estate. Domani, alle 14.30, nella cornice di Palazzo Petrucci, il club azzurro illustrerà insieme alle istituzioni locali le due tappe del ritiro precampionato: Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro. Sarà un’estate dal valore particolare. La nuova stagione accompagnerà infatti il Napoli verso il Centenario, in programma il primo agosto. Un passaggio simbolico per la storia del club, che renderà ancora più importante la preparazione della squadra. Secondo il Corriere dello Sport, il programma estivo confermerà “una doppia tappa ormai consolidata che accompagnerà anche la preparazione della stagione del centenario che ricorrerà l’1 agosto”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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