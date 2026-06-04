Napoli due amichevoli a Dimaro tre internazionali a Castel di Sangro – LIVE

Da ilnapolista.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della squadra di calcio ha annunciato che questa sera terrà una conferenza stampa per presentare i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Sono state programmate due amichevoli a Dimaro e tre incontri internazionali a Castel di Sangro. La conferenza si svolgerà nel pomeriggio e sarà trasmessa in diretta. Nessuna altra informazione sui dettagli degli eventi è stata comunicata.

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Il presidente della SscNapoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlerà oggi pomeriggio nella conferenza stampa per la presentazione dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro.   Gli azzurri saranno in ritiro a Dimaro Folgarida  dal   17 al 27 luglio 2026 e in Abbruzzo dal 30 luglio al 13 agosto, a ridosso del centenario della società l’1 agosto. La conferenza in diretta da Palazzo Petrucci comincerà alle ore 14.15. “Grazie alle nostre amicizie politiche, siamo riusciti a venire in Abruzzo. In Trentino ormai andiamo da sedici anni. È un regione, che poi viene chiamata provincia, veramente accogliente. Gli abruzzesi sono più tosti. stanno sempre a dire: “non abbiamo i soldi, la sinistra ci ammazza”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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