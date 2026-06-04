Quando riapre la piscina della Mostra d' Oltremare per la stagione estiva | c' è la data

Riapre per la stagione estiva la piscina della Mostra d'Oltremare di Napoli. L'appuntamento è fissato per giovedì 18 giugno. A disposizione dei bagnanti ci sarà una vasca di 50x21 e una vasca bambini con giochi e piccoli scivoli in grado di garantire un approccio all’acqua in sicurezza per i più. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Fuorigrotta, giovedì 18 giugno riapre la piscina della Mostra d’Oltremare

Ponte Kennedy, c'è la data per la fine dei lavori: quando riapre (a due corsie)Il ponte Kennedy sarà riaperto al traffico il 30 aprile, secondo quanto comunicato dagli operai coinvolti nei lavori.

Argomenti più discussi: Cortona, sabato 6 giugno riapre la piscina Monti del Parterre; Ponte del 2 giugno, cosa fare a Torino e in Piemonte: i musei gratis, Torino Comics, le sagre e i primi tuffi in piscina; Riapre la piscina più bella di Napoli, l’oasi partenopea dà il via all’estate: prezzi e info; Fuorigrotta, giovedì 18 giugno riapre la piscina della Mostra d’Oltremare.

Fuorigrotta, giovedì 18 giugno riapre la piscina della Mostra d’OltremareIl 18 giugno 2026 riapre la piscina della Mostra d’Oltremare, nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli. La struttura offre un'impressionante area esterna di 5000 ... 2anews.it