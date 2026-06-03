Fuorigrotta giovedì 18 giugno riapre la piscina della Mostra d’Oltremare

Da 2anews.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La piscina della Mostra d’Oltremare a Napoli riapre giovedì 18 giugno. La struttura si trova nel quartiere Fuorigrotta e sarà aperta al pubblico a partire da quella data. Sono disponibili informazioni su come prenotare l’ingresso e le modalità di accesso. Non sono stati indicati eventuali restrizioni o limitazioni specifiche. La riapertura riguarda la stagione estiva e si rivolge agli utenti interessati a usufruire delle strutture della piscina.

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Tutto pronto per Automoto Napoli expo. Esposte più di 1.000 auto di eccellenza e tante attrazioni Il 18 giugno 2026 riapre la piscina della Mostra d’Oltremare, nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli. La struttura offre un’impressionante area esterna di 5000 metri quadri, un mix perfetto di solarium pavimentato e prato verde, attrezzata con lettini e ombrelloni disponibili fino ad esaurimento scorte. Per chi cerca tranquillità e fresco, la zona verde sotto gli alberi secolari è ideale. Per gli amanti del sole, il vasto solarium offre ampi spazi per godersi al meglio la giornata. All’interno della struttura è presente un punto ristoro che offre servizio bar e snack bar per una pausa rinfrescante o un pranzo leggero. 🔗 Leggi su 2anews.it

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