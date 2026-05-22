Nell’attesa del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, si fa sempre più spazio una domanda riguardo all’utilizzo dell’ADUO da parte della Ferrari. L’ADUO è un dispositivo che permette alle squadre di apportare miglioramenti al motore durante le qualifiche e le gare, ma ci sono regole precise che ne regolano l’impiego. La questione riguarda il momento in cui la scuderia potrà effettivamente usare questa tecnologia per ottimizzare le prestazioni del motore.

Siamo pronti per alzare il sipario sull’attesissimo Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Montreal ci attende una tappa di estrema importanza per l’intera stagione perchè, com’è ben noto, la pista intitolata a Gilles Villeneuve è una di quelle che a livello di motore può fare la differenza. Un aspetto che potrebbe vedere i motorizzati Mercedes fare, nuovamente, il vuoto. Il team di Brackley e McLaren, quindi, potrebbero dettare legge? La sensazione è quella. Il timore di Ferrari idem. La scuderia di Maranello, com’è ben noto, paga dazio in maniera pesante sotto questo punto di vista. La Power Unit in mano a Charles Leclerc e Lewis Hamilton al momento nulla può contro quella dei rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, quando potrà usare l’ADUO la Ferrari per migliorare il motore? Che cos’è e come funziona

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