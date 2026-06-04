All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Si sa, Zerocalcare, da bravo narratore qual è, riempie le sue serie, inclusa Due Spicci, di rimandi utili a conoscere cose nuove. Come This is England, film uscito esattamente 20 anni fa, ma più che mai attuale, unitamente alle serie spin-off. La storia che narra questa micro saga immersa nel reale, porta gli spettatori nell'Inghilterra degli anni ‘80 offrendo anche delle chiavi di lettura utili per capire la nostra contemporaneità. Una volta vista, risulta fulminante pure all’interno della trilogia di Michele Rech. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Quando Due Spicci mostra la locandina di This is England, apre un portale su un mondo durissimo ma illuminante

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DUE SPICCI (2026) | Teaser trailer della nuova serie animata di Zerocalcare su Netflix

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Temi più discussi: Avete già visto la nuova serie di Zerocalcare su Netflix?; Due Spicci è la serie più personale (e meno riuscita) di Zerocalcare; Zerocalcare è ormai il Martin Scorsese romano; La polemica sulle retribuzioni di chi ha lavorato alla nuova serie di Zerocalcare.

Chakra (in Due Spicci di Zerocalcare) Ci sono viaggi da pianificare, da improvvisare C'è un convento abbandonato sul Lago Maggiore Qualcuno mi ha detto che gli hai detto Che in qualche modo hai aperto il chakra del tuo cuore Penso sia Santa Caterina x.com

Idee per fare due spicci senza farsi sfruttare? reddit

Due Spicci, recensione della serie animata di Zerocalcare: il prezzo delle cose lasciate in sospesoLa recensione di Due Spicci, la serie di Zerocalcare che chiude la sua trilogia e ci porta ancora una volta nel mondo del fumettista romano. cinefilos.it

Due Spicci è una storia vera? Dal ristorante a Smeralda, cosa c’è dietro alla serie di ZerocalcareDue Spicci mescola realtà e finzione: cosa c’è di vero nella serie di Zerocalcare tra ristorante, Smeralda, Cinghiale e il cane ... bestmovie.it