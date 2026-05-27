(askanews) – Al Circo Massimo Zerocalcare ha chiamato a raccolta il suo pubblico e più di 10.000 fan hanno risposto per vedere in anteprima la nuova serie Due spicci, su Netflix dal 27 maggio. È il terzo e ultimo capitolo della saga di enorme successo del fumettista romano, dopo Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo. «Mo non voglio fa’ l’emo, però mi ha dato un posto nel mondo, cioè la sensazione di essere riuscito a fare qualcosa che avesse un senso – ha detto il fumettista – a me m’ha aiutato a fare pace con l’esistenza mia». Michele Rech attraverso i personaggi della nuova serie porta alla luce i cambiamenti, lo spaesamento, la frustrazione, la disillusione dei suoi coetanei: 40enni che capiscono che il cerchio prezioso degli amici non è più sufficiente a schivare le difficoltà che la vita presenta. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - "Due spicci" di Zerocalcare: su Netflix dal 27 maggio la serie che chiude la trilogia. «Ho fatto pace con la vita ma intorno a me vedo macerie»

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Zerocalcare: Con Netflix le contraddizioni ci sono, ma non ho mai tradito i miei contenuti

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Due Spicci di Zerocalcare su Netflix, orario di uscita e cosa sapere sulla nuova serieDue Spicci di Zerocalcare esce su Netflix il 27 maggio 2026 alle 9:00. La serie ha 6 episodi disponibili subito. napolike.it

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