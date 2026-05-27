Due spicci di Zerocalcare | su Netflix dal 27 maggio la serie che chiude la trilogia Ho fatto pace con la vita ma intorno a me vedo macerie
(askanews) – Al Circo Massimo Zerocalcare ha chiamato a raccolta il suo pubblico e più di 10.000 fan hanno risposto per vedere in anteprima la nuova serie Due spicci, su Netflix dal 27 maggio. È il terzo e ultimo capitolo della saga di enorme successo del fumettista romano, dopo Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo. «Mo non voglio fa’ l’emo, però mi ha dato un posto nel mondo, cioè la sensazione di essere riuscito a fare qualcosa che avesse un senso – ha detto il fumettista – a me m’ha aiutato a fare pace con l’esistenza mia». Michele Rech attraverso i personaggi della nuova serie porta alla luce i cambiamenti, lo spaesamento, la frustrazione, la disillusione dei suoi coetanei: 40enni che capiscono che il cerchio prezioso degli amici non è più sufficiente a schivare le difficoltà che la vita presenta. 🔗 Leggi su Amica.it
Zerocalcare: Con Netflix le contraddizioni ci sono, ma non ho mai tradito i miei contenuti
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Due Spicci: Zerocalcare torna su Netflix con la terza serie animataZerocalcare torna su Netflix con una nuova serie animata, questa volta alla sua terza stagione.
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Con Due spicci, Zerocalcare torna su Netflix con una serie che riprende molti degli elementi ormai centrali della sua narrazione, ma provando a spostarsi verso dinamiche più adulte e un racconto che gioca anche con il thriller.? ? Tra relazioni tossiche, crisi p facebook
Arriva su #Netflix #DueSpicci, la serie più adulta e più intima di #Zerocalcare: ne abbiamo parlato con Michele Rech in persona che, da grande appassionato di serie tv, ci ha svelato anche il suo personalissimo codice anti-spoiler. La nostra video intervista: x.com
Due Spicci di Zerocalcare su Netflix, orario di uscita e cosa sapere sulla nuova serieDue Spicci di Zerocalcare esce su Netflix il 27 maggio 2026 alle 9:00. La serie ha 6 episodi disponibili subito. napolike.it
Due Spicci, grande evento al Circo Massimo per la serie di Zerocalcare! reddit
Due Spicci, recensione: La serie più matura di Zerocalcare, per tutti quelli che vivono di impicciDue Spicci recensione nuova serie tv Zerocalcare Michele Rech trama Zero Secco Cinghiale amicizia Millennial uscita episodi serie tv streaming Netflix ... comingsoon.it