Il fumettista ha preso posizione in merito alle segnalazioni anonime riguardanti la retribuzione degli animatori coinvolti nella produzione della serie disponibile su Netflix. Secondo quanto dichiarato, lui non ha pagato direttamente i lavoratori, ma avrebbe potuto essere un alleato nel sostenere condizioni più eque. La questione riguarda le accuse di una paga considerata troppo bassa, sollevate dopo le segnalazioni anonime ricevute.

(Adnkronos) – Zerocalcare risponde alle accuse. Oggi, martedì 2 giugno, il fumettista ha replicato alla polemica scoppiata, dopo varie segnalazioni anonime, per una paga che sarebbe stata troppo bassa per gli animatori che hanno lavorato alla serie 'Due Spicci', appena sbarcata su Netflix. Per farlo, Zerocalcare ha postato un video sul proprio profilo Instagram, sfruttando. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Zerocalcare risponde alle accuse: “Lavoratori sfruttati per Due Spicci? Mai saputo niente, sarei stato un alleato”Zerocalcare ha pubblicato un video su Instagram per rispondere alle accuse di sfruttamento dei lavoratori coinvolti nella serie animata Due Spicci.

Leggi anche: Due spicci, Zerocalcare risponde alle polemiche sui compensi: «Mi dispiace che non mi abbiano visto come un alleato» – Il video

Temi più discussi: La polemica sulle retribuzioni di chi ha lavorato alla nuova serie di Zerocalcare; Perché la nuova serie di Zerocalcare è diventata un caso politico; Non ha senso prendersela con Zerocalcare se i disegnatori di Due Spicci sono stati pagati poco; 'Due Spicci' in Parlamento, interrogazione su serie tv di Zerocalcare.

Due Spicci, Gasparri vuole un'interrogazione parlamentare sulla serie di Zerocalcare! reddit

Zerocalcare e la polemica su Due Spicci: Non pago io, ma potevo essere alleato(Adnkronos) - Zerocalcare risponde alle accuse. Oggi, martedì 2 giugno, il fumettista ha replicato alla polemica scoppiata, dopo varie segnalazioni anonime, per una paga che sarebbe stata troppo bassa ... msn.com

Zerocalcare risponde sul caso Due spicci: Non assumo né pago, ma potevo essere un alleatoZerocalcare replica alle polemiche sui compensi dei lavoratori di Due spicci: Non assumo né pago, ma potevo essere un alleato ... affaritaliani.it